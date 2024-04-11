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Новости

11 апреля, 16:00

Технологии

"Техно": камеры зафиксировали около 12,5 тыс нарушений на столичных дорогах за 2023 год

"Техно": камеры зафиксировали около 12,5 тыс нарушений на столичных дорогах за 2023 год

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В Москве машины инспекторов оборудовали комплексом из программного-интеллектуального модуля и двух камер. Одна смотрит на дорогу, другая – на тротуары, газоны и парковки.

Скриншоты с проблемными участками искусственный интеллект направляет сотрудникам Центра автоматизированной фотофиксации административных правонарушений (ЦАФАП). Так, за 2023 год удалось зафиксировать порядка 12,5 тысячи нарушений. Мобильные камеры выявляют в 100 раз больше нарушений, чем стационарные.

Кроме того, в городе можно увидеть передвижные диагностические лаборатории. Они проводят панорамную съемку и строят цифровые 3D-модели дорог, определяя уклоны и неровности.

Подробнее – в программе "Техно".

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