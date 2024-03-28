"Техно": как столичные электронные сервисы помогают быстро решать вопросы

В программе "Техно" рассказали, как столичные сервисы помогают быстро решать возникшие проблемы и планировать свой досуг. Например, при помощи сервиса можно пополнить проездную карту, оплатить парковку, записаться к врачу, а также узнать успеваемость ребенка в школе, оплатить счета ЖКХ, вызвать мастера для устранения коммунальных неполадок, забронировать книгу и многое другое.

Как работает ЕМИАС? Подробнее – в программе "Техно".