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28 марта, 12:45

Технологии

"Техно": как столичные электронные сервисы помогают быстро решать вопросы

"Техно": как столичные электронные сервисы помогают быстро решать вопросы

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В программе "Техно" рассказали, как столичные сервисы помогают быстро решать возникшие проблемы и планировать свой досуг. Например, при помощи сервиса можно пополнить проездную карту, оплатить парковку, записаться к врачу, а также узнать успеваемость ребенка в школе, оплатить счета ЖКХ, вызвать мастера для устранения коммунальных неполадок, забронировать книгу и многое другое.

Как работает ЕМИАС? Подробнее – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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