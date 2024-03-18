Режиссер Игорь Угольников оценил использование ИИ в производстве кино

Технологии искусственного интеллекта на современном уровне развития умеют многое, но могут ли они создавать кино? Своим мнением поделился режиссер Игорь Угольников.

Режиссер привел в пример создание дипфейков. Игорь Угольников отметил, что ни у одного ИИ не получилось создать образ Владимира Высоцкого или Вячеслава Тихонова. Технологии не помогут, потому что люди считывают неправду.

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