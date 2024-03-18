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18 марта, 16:45

Культура

Режиссер Игорь Угольников оценил использование ИИ в производстве кино

Режиссер Игорь Угольников оценил использование ИИ в производстве кино

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Режиссер Игорь Угольников рассказал, как снимать фильмы об исторических событиях

Технологии искусственного интеллекта на современном уровне развития умеют многое, но могут ли они создавать кино? Своим мнением поделился режиссер Игорь Угольников.

Режиссер привел в пример создание дипфейков. Игорь Угольников отметил, что ни у одного ИИ не получилось создать образ Владимира Высоцкого или Вячеслава Тихонова. Технологии не помогут, потому что люди считывают неправду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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