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Новости

29 января, 12:45

Технологии

"Техно": отечественный планшет Kvadra_T поступит в продажу 14 февраля

"Техно": отечественный планшет Kvadra_T поступит в продажу 14 февраля

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Продажи российского планшета Kvadra_T стартуют 14 февраля. Гаджет не перегружен в функциях, дизайне и удобстве использования. Он работает на собственной операционной системе Kvadra OS и оснащен дисплеем диагональю 11 дюймов и разрешением Full HD+.

Тем временем в столице растет спрос на планшеты. Так, по словам аналитиков, за 10 месяцев 2023 года в России было продано 1,7 миллиона гаджетов на сумму около 35 миллиардов рублей. Это на 5% больше, чем годом ранее.

Подробнее – в программе "Техно".

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