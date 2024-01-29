Сергей Собянин рассказал о системной поддержке инновационных компаний Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Инновационным компаниям в Москве предоставляется системная поддержка. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Почти тысяча столичных компаний воспользовалась в 2023 году финансовой поддержкой через платформу i.moscow. Московские бизнесмены получили от города больше 3,5 миллиарда рублей на создание высокотехнологичных решений", – говорится в его публикации.

Мэр уточнил, что речь идет о грантах, которые город выделяет на создание сити-ферм, патентование изобретений и развитие инновационной деятельности.

Собянин рассказал, что одному из предприятий предоставили 30 миллионов рублей на закупку нового оборудования для выпуска карбоновых деталей. В свою очередь, столичный производитель систем для автоматизированного пожаротушения получил свыше 1,5 миллиона рублей. Устройство помогает обнаружить возгорание, а затем начинает распыление воды.

Всего с 2019 года поддержку получили больше 7,3 тысячи организаций, резюмировал градоначальник.

Ранее стало известно, что столичная компания, выпускающая роботов-бариста, увеличила объемы производства в 2023 году в два раза. Новый робот способен приготовить более 100 чашек кофе за час без участия человека. Весь процесс приготовления напитка полностью автоматизирован.

Заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов отметил, что промышленники столицы постоянно наращивают мощности и увеличивают выпуск продукции, а также реализуют инновационные идеи для активного роста предприятий.



Переработка стала перспективным направлением работы столичного инновационного кластера