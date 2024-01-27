Столичная компания на 70% нарастила выпуск ленточных и дисковых пил в 2023 году

Фото: департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В 2023 году столичная компания, специализирующаяся на выпуске ленточных и дисковых пил, нарастила объем выпуска продукции на 70%. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Московские предприятия ежегодно развиваются и масштабируют производственные площадки. Например, столичная компания, разрабатывающая и производящая ленточные пилы, увеличила выпуск продукции на 70% за 2023 год", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Достичь подобных показателей удалось благодаря запуску экспорта в Белоруссию и повышенному спросу отечественных производителей.

Изделия предприятия используют при работах по металлу, а также при разделке мяса и рыбы. В линейке производителя представлены три вида ленточных пил и два дисковых.

Гендиректор компании Юрий Шурин отметил, что оперативно договариваться о поставках удалось благодаря локализации предприятия в Москве.

До этого столичная компания, выпускающая роботов-бариста, увеличила объемы производства в 2023 году в два раза. Новый робот способен приготовить более 100 чашек кофе за час без участия человека. Весь процесс приготовления напитка полностью автоматизирован.

