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Новости

22 января, 15:45

Технологии

"Техно": в основу "Рувики" легло 2 млн статей из российской "Википедии"

"Техно": в основу "Рувики" легло 2 млн статей из российской "Википедии"

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В столице запустили новую цифровую энциклопедию "Рувики". В ее основу легло содержимое российской "Википедии", а это практически 2 миллиона статей. Создатели решили отойти от новостей и широкого охвата тем и сосредоточится на известных и проверенных фактах.

По словам заместителя генерального директора интернет-энциклопедии Елены Литовченко, в течение 2024 года на платформе появятся краткий и длинный аудиопересказы статьи, персонализация контента, тематические подборки, аудио и видео. Подробнее – в программе "Техно".

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