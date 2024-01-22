"Техно": в основу "Рувики" легло 2 млн статей из российской "Википедии"

В столице запустили новую цифровую энциклопедию "Рувики". В ее основу легло содержимое российской "Википедии", а это практически 2 миллиона статей. Создатели решили отойти от новостей и широкого охвата тем и сосредоточится на известных и проверенных фактах.

По словам заместителя генерального директора интернет-энциклопедии Елены Литовченко, в течение 2024 года на платформе появятся краткий и длинный аудиопересказы статьи, персонализация контента, тематические подборки, аудио и видео. Подробнее – в программе "Техно".