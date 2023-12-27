"Техно": защищающую от травм спортивную одежду создали в столице

В столице научились делать вещи, которые способны минимизировать травмы и улучшать кровоток. Внутри них встроены маленькие плоские пружины. При взаимодействии с телом они распрямляются и воздействуют на определенные точки тела.

Такую одежду пошили и для женской сборной по гандболу. Насколько эффективна новая форма и какую еще технологичную одежду можно приобрести в столице? Об этом – в программе "Техно".