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27 декабря, 12:50

Технологии

"Техно": защищающую от травм спортивную одежду создали в столице

"Техно": защищающую от травм спортивную одежду создали в столице

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В столице научились делать вещи, которые способны минимизировать травмы и улучшать кровоток. Внутри них встроены маленькие плоские пружины. При взаимодействии с телом они распрямляются и воздействуют на определенные точки тела.

Такую одежду пошили и для женской сборной по гандболу. Насколько эффективна новая форма и какую еще технологичную одежду можно приобрести в столице? Об этом – в программе "Техно".

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