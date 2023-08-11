"Техно": представлен проект нового электрического велосипеда

Представлен проект лучшего в истории электрического велосипеда. Максимальная скорость новинки – 89 километров в час. Одного заряда хватит на 320 километров. Также предусмотрен отсек для вещей, встроенный экран и блокировка колес.



Ювелирный бренд Sunlight представил "Sunlight Знакомства" в мобильном приложении. Общение предполагается как в текстовом варианте, так и в видеокружках.

Подробнее – в программе "Техно".