"Техно": конгресс США займется регулированием технологий ИИ

Конгресс США заставил отвечать главу компании на вопросы по поводу работы chatGPT. По итогу было решено, что регулирование искусственного интеллекта необходимо.

Также стало известно, компания Google будет удалять учетную запись Gmail, если ей не пользовались 2 года. Анализ компании показал, что неактивные аккаунты уязвимы и скомпрометированную учетную запись можно использовать в разных целях.

Подробности – в программе "Техно".