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Общество

"Техно": в ГД внесут законопроект, который обяжет сервисы напоминать об оплате подписок

"Техно": в ГД внесут законопроект, который обяжет сервисы напоминать об оплате подписок

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В Госдуму внесут законопроект, который обяжет онлайн-сервисы напоминать пользователям об оплате подписок. В уведомлении и письме будет информация о подписке и ссылка на пользовательское соглашение.

Также стало известно, что Минцифры предлагает обязать устанавливать российский магазин приложений RuStore всех производителей смартфонов, чья продукция поставляется на территорию России.

Подробнее – в программе "Техно".

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