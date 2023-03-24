13:00Общество
"Техно": в ГД внесут законопроект, который обяжет сервисы напоминать об оплате подписок
В Госдуму внесут законопроект, который обяжет онлайн-сервисы напоминать пользователям об оплате подписок. В уведомлении и письме будет информация о подписке и ссылка на пользовательское соглашение.
Также стало известно, что Минцифры предлагает обязать устанавливать российский магазин приложений RuStore всех производителей смартфонов, чья продукция поставляется на территорию России.
Подробнее – в программе "Техно".
Программа: ТЕХНО