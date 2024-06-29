"Доктор 24. Темы недели": ускорение метаболизма

Почему у многих жителей большого города замедляется метаболизм? К каким проблемам со здоровьем могут привести нарушения обмена веществ? Какие продукты ускоряют метаболизм, а какие наоборот, замедляют? Правда ли, что люди с лишним весом имеют более медленный метаболизм, чем люди с нормальным весом? Какие существуют мифы про обмен веществ? И как его на самом деле можно ускорить?

На эти и другие вопросы ответили в программе "Доктор 24. Темы недели".

