"Доктор 24. Темы недели": как защититься от УФ-лучей

Эксперты рассказали, нужно ли предварительно походить в солярий, чтобы подготовить кожу к солнечным лучам. Они также объяснили, как правильно пользоваться кремом от солнца.

Как защититься от негативного влияния УФ-лучей с помощью продуктов? А какие продукты, наоборот, могут спровоцировать солнечные ожоги? Как правильно выбрать солнцезащитные очки? И что важно знать о самой опасной солнечной болезни – меланоме?

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