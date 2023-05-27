Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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Новости

Новости

27 мая, 20:00

Общество

"Доктор 24. Темы недели": как защититься от УФ-лучей

"Доктор 24. Темы недели": как защититься от УФ-лучей

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Эксперты рассказали, нужно ли предварительно походить в солярий, чтобы подготовить кожу к солнечным лучам. Они также объяснили, как правильно пользоваться кремом от солнца.

Как защититься от негативного влияния УФ-лучей с помощью продуктов? А какие продукты, наоборот, могут спровоцировать солнечные ожоги? Как правильно выбрать солнцезащитные очки? И что важно знать о самой опасной солнечной болезни – меланоме?

Подробнее – в программе "Доктор 24. Темы недели".

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