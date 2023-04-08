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Общество

"Доктор 24. Темы недели": москвичей предупредили о скором начале сезона цветения

"Доктор 24. Темы недели": москвичей предупредили о скором начале сезона цветения

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Москвичей предупредили о скором начале сезона цветения. И если для одних это радость, то другие знают, что грядет аллергия слезотечение, чихание, насморк.

Как бороться с аллергией? Почему с каждым годом аллергиков в мегаполисе становится все больше? Грозит ли аллергия в этом году вам? Как защититься от пыльцы в квартире и на улице? Каких продуктов в сезон аллергии нужно есть меньше, чтобы снизить риск развития? Как выбрать антигистаминные? И какие правила соблюдать при их применении? Об этом – в программе "Доктор 24. Темы недели".

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