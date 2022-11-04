"Москва глазами": коренная москвичка

Роза Сергеевна Чернышова родилась в 1932 году. Ее первым домом стала 16-комнатная коммуналка в двухэтажном доме в Бауманском районе Москвы.

Удивительный зигзаг судьбы – сегодня женщина живет на том самом месте, где родилась 90 лет назад. Годы шли, и Москва менялась прямо на глазах Розы Сергеевны.

В какие игрушки играли дети в 1930-х? Как праздновали свадьбы в 1950-х? Что продавалось в ГУМе в 1970-х? И за что Чернышова чуть не попала в тюрьму в 1980-х?

Путешествие по Москве разных лет – в программе "Москва глазами... коренной москвички".

