Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве и области в пятницу, 4 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Как уточняется, по области прогнозируется местами небольшой снег и гололедица.

Температура воздуха в столице достигнет -2–0 градусов, а по области – -3–2 градуса. Северный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.

Атмосферное давление достигнет 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в Москве в День народного единства, в субботу и воскресенье прогнозируется комфортная для прогулок погода. По ее словам, ветер будет слабый, температура близка к климатической норме.



"Атмосфера": 2 градуса тепла ожидается в столице 4 ноября

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!