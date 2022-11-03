Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 62 рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 62 рублей впервые с 24 октября 2022 года. Это следует из данных платформы.

Увеличение курса фиксировалось в 07:10, тогда стоимость доллара составила 62,0075 рубля.

Курс доллара на открытии торгов составил 61,84 рубля.

Ранее экономист Михаил Беляев рассказал, что в ближайший месяц курсы валют будут меняться незначительно, в частности, стоимость доллара зафиксируется на уровне 60–62 рублей.

По его словам, ситуация на бирже будет зависеть от состояния российской и американской экономики. Пока что никаких серьезных изменений в этом плане нет. Он отметил, что Россия справляется с санкциями, а в США все относительно неважно, но стабильно.

До этого первый зампред Центробанка РФ Дмитрий Тулин сообщил, что в настоящее время валютные счета россиян фактически являются рублевыми.



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