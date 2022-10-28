Инвестор спрогнозировал курс доллара на начало ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров спрогнозировал курс доллара на начало ноября. Об этом сообщает RT.

Он выразил мнение, что в первых числах ноября рубль может ослабнуть.

"В России завершился налоговый период, когда курс национальной валюты традиционно укрепляется, поскольку экспортеры продают валютную выручку и перечисляют налоги в бюджет. Ожидается, что в первую неделю ноября доллар может вырасти до 63–65 рублей за единицу", – рассказал Сидоров.

Специалист отметил, что решение Центробанка оставить ключевую ставку на уровне 7,5% также повлияет на курс рубля.

Эксперт уточнил, что курс российской валюты будет подвержен давлению.

Ранее экономист Михаил Беляев рассказал, что в ближайший месяц курсы валют будут меняться незначительно, в частности, стоимость доллара зафиксируется на уровне 60–62 рубля. По его словам, ситуация на бирже будет зависеть от состояния российской и американской экономики. Пока что никаких серьезных изменений в этом плане нет. Россия, по его словам, справляется с санкциями, а в США все относительно неважно, но стабильно.



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