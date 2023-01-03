"Сделано в Москве": ГУМ

Государственный универсальный магазин (ГУМ) – это самый крупный пассаж Европы в дореволюционные годы.

Как большевики превратили популярный магазин в офисный центр и жилье для партийных чиновников? Почему универмаг хотели снести, и кто этому помешал? Как ГУМ стал местом, где впервые на людях плакал Иосиф Сталин? Что из себя представляла секретная секция ГУМа, и кто там отоваривался? И как в главном универмаге страны промышляли фарцовщики?

Об этом – программе "Сделано в Москве".