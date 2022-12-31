Новогодние подарки от мэра Москвы доставили семьям участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Членам семей москвичей, которые участвуют в спецоперации на Украине, доставили подарки от мэра города, а также провели для них новогодние поздравления. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на замглавы департамента труда и соцзащиты Владимира Филиппова.

"Мы старались сделать все возможное, чтобы помочь московским семьям с новогодним настроением. Особенно тем, чьи родственники призваны на службу по мобилизации и выполняют воинский долг", – сказал чиновник.

Он уточнил, что сотрудники департамента работали по специальной схеме: узнавали заранее у семей, когда им удобно получить подарки и на какие даты им лучше дать билеты. На все это ушло порядка двух недель.

В числе подарков также были билеты на катки в столичных парках. Для самых маленьких москвичей подарки доставляли 250 сотрудников департамента соцзащиты в костюмах Дедов Морозов.

Ранее сообщалось, что в этом году гости фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве могут записать поздравления и создать открытки для участников СВО. А на площадке на Пушкинской площади можно записать целое видеообращение.



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