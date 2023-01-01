Более 240 происшествий ликвидировали столичные спасатели 31 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные спасатели ликвидировали 241 происшествие в преддверии Нового года, 31 декабря. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

"В последний день 2022 года реагирования пожарных и спасателей потребовало 241 происшествие", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, если для москвичей Новый год является домашним праздником, то для спасателей – это время особой бдительности на дежурстве.

В преддверии Нового года на помощь столичным жителям были готовы прийти более 500 сотрудников пожарно-спасательного центра, 70 спасателей на воде и 50 специалистов авиацентра.

В новогоднюю ночь на общественном транспорте Москвы было совершено более миллиона поездок. Транспортную безопасность с Москве обеспечивали свыше 11 тысяч человек. Самыми востребованными среди москвичей стали метрополитен и МЦК.



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