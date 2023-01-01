Москвичей предупредили о гололедице утром 2 января

Фото: ТАСС/Александра Краснова

В Москве утром и днем 2 января ожидается сильная гололедица. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

По данным синоптиков, с 00:00 до 15:00 2 января через столицу будет проходить холодный атмосферный фронт. При этом местами ветер будет дуть со скоростью до 16 метров в секунду. Кроме того, ночью ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Гололедица образуется из-за перехода температуры через нулевые значения.

Спасатели рекомендовали водителям снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать резких маневров, парковать машины вдали от деревьев. Горожанам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, двигаться по тротуарам с осторожностью и не оставлять детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что 1 января в Москве ожидается температура на 10 градусов выше климатической нормы, что может привести к установлению нового рекорда. Рекорд принадлежит 1 января 1972 года, когда столбики термометров поднялись до +4,2 градуса.



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