Около 150 мероприятий пройдут в московских экоцентрах в новогодние праздники

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Порядка 150 эколого-просветительских мероприятий пройдут в московских экоцентрах с 2 по 8 января. В них смогут принять участие более четырех тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"Специалисты приглашают всех желающих на различные экскурсии, занятия кружков и тематические мероприятия. Никому не будет скучно, ведь приобщаться к экологичному образу жизни и бережному отношению к природе можно интересно и креативно", – говорится в сообщении.

Также известно, что на ВДНХ подготовили для посетителей праздничную программу с барабанным шоу, спектаклями и другими мероприятиями, которая состоится в новогоднюю ночь.

Праздничные мероприятия начнутся в 21:00 31 декабря и закончатся в 03:00 1 января. Они пройдут на трех площадках: катке, Центральной аллее и площади Промышленности.



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