Столичные центры творчества подготовили новогоднюю программу

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Дворцы и центры детского творчества в столице подготовили для детей развлекательную программу на время новогодних каникул. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент образования и науки.

"Дети и родители смогут погрузиться в праздничную атмосферу, научиться готовить новогодние блюда и тематические поделки, посмотреть волшебную сказку и пообщаться с <...> Дедом Морозом", – рассказали в ведомстве.

Например, 31 декабря, а также в выходные дни со 2 по 7 января центр внешкольной работы "На Сумском" покажет выездной спектакль "Новогодний переполох в оранжерее Дела Мороза". А дворец творчества "Неоткрытые острова" в Митине проведет несколько кулинарных мастер-классов, в том числе по приготовлению имбирного печенья.

Свои программы также представили дворец творчества детей и молодежи "Преображенский", Дом детского творчества на Таганке, Московский дворец пионеров и другие. С подробной информацией о мероприятиях можно ознакомиться на сайтах учреждений и портале "Дом онлайн".

Ранее сообщалось, что с 31 декабря по 8 января на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ будут демонстрировать новогоднее световое шоу. Всего разработано три анимационных сценария, каждый продолжительностью до трех минут.



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