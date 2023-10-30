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30 октября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": два автомобиля столкнулись на северо-востоке Москвы

"Рейд 112": два автомобиля столкнулись на северо-востоке Москвы

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Около полуночи Hyundai и Chevrolet столкнулись на северо-востоке Москвы.

Первая двигалась по улице Декабристов со стороны Алтуфьевского шоссе. Во встречном направлении двигался автомобиль Chevrolet. На перекрестке с улицей Римского-Корсакова водитель Chevrolet решил повернуть налево и не пропустил встречный транспорт.

Обе машины получили серьезные кузовные и механические повреждения. Сами водители в ДТП не пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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