"Рейд 112": два автомобиля столкнулись на северо-востоке Москвы

Около полуночи Hyundai и Chevrolet столкнулись на северо-востоке Москвы.

Первая двигалась по улице Декабристов со стороны Алтуфьевского шоссе. Во встречном направлении двигался автомобиль Chevrolet. На перекрестке с улицей Римского-Корсакова водитель Chevrolet решил повернуть налево и не пропустил встречный транспорт.

Обе машины получили серьезные кузовные и механические повреждения. Сами водители в ДТП не пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.