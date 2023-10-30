30 октября, 23:45Происшествия
"Рейд 112": два автомобиля столкнулись на северо-востоке Москвы
Около полуночи Hyundai и Chevrolet столкнулись на северо-востоке Москвы.
Первая двигалась по улице Декабристов со стороны Алтуфьевского шоссе. Во встречном направлении двигался автомобиль Chevrolet. На перекрестке с улицей Римского-Корсакова водитель Chevrolet решил повернуть налево и не пропустил встречный транспорт.
Обе машины получили серьезные кузовные и механические повреждения. Сами водители в ДТП не пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Рейд 112