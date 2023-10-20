"Рейд 112": ДТП с участием 5 машин произошло на 43-м км МКАД

На 43-м километре МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 5 машин. В среднем ряду сломался автомобиль Opel, его тащил на буксире водитель автомобиля KIA, но оттащить не успел, в Opel врезался автомобиль Hyundai. Эту аварию пытался объехать водитель такси KIA.

В 01:49 в службу 112 поступило сообщение о пожаре в подвале трехэтажного нежилого дома. Пожар начался в подвальном помещении здания, где располагалась типография. На момент возгорания в типографии находилось порядка семи сотрудников. Один из них получил ожоги, и его госпитализировали в больницу.

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