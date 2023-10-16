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16 октября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": в Москве задержали злоумышленника, взломавшего табачную лавку

"Рейд 112": в Москве задержали злоумышленника, взломавшего табачную лавку

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В Москве задержали злоумышленника, который взломал табачную лавку на улице 1-я Леонова. Мужчину доставили в полицию. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

Автомобиль службы такси загорелся в 3-ем Новоподмосковном переулке. От огня пострадала и стоявшая рядом машина марки BMW.

ДТП произошло на улице Краснодонская. Автомобиль Mitsubishi врезался в машину марки Kia. Подробнее – в программе "Рейд 112".

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