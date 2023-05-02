"Рейд 112": три автомобиля столкнулись на шоссе Энтузиастов

На шоссе Энтузиастов автомобиль Audi А6 остановился в потоке на красный сигнал светофора и неожиданно почувствовал удар сзади. В него на большой скорости врезалось такси. От удара Audi отбросило вперед, и машина столкнулась с другим авто. Медики оказали пострадавшей пассажирке такси первую помощь и доставили в ближайшую больницу.

Грузовик, перевозивший хлебную продукцию на Новорижском шоссе, потерял управление и на полной скорости врезался в отбойник. В результате удара у машины оторвало кузов, водитель оказался зажат. Спасатели с помощью специнструментов достали водителя из кабины – у мужчины произошла травматическая ампутация ступни.

В одной из квартир на Борисовской улице произошло возгорание. У пожилой женщины подгорела пища на плите. Квартира 86-летней пенсионерки оказалась сильно задымлена. С возгоранием пенсионерка справилась сама.

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