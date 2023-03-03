"Рейд 112": ДТП с участием четырех машин произошло на Дубнинской улице

В полночь на Дубнинской улице столкнулись четыре машины. Водитель автомобиля Toyota не убедился в том, что проезд свободен, и при выезде со двора врезался в Mini Cooper, который от удара отлетел в припаркованный грузовик "Газель". Грузовая машина от произошедшего сдвинулась и задела припаркованный грузовик Jac. От комментариев все участники ДТП отказались.

В полицию поступило сообщение от дворника, который зашел в подвал дворницкой на Фурманном переулке, где сидят дежурные и увидел двух коллег, лежащих на матрасах. Один из них не подавал признаков жизни, а второй задыхался. Дворник вызвал полицию и скорую помощь. Одного из мужчин госпитализировали в больницу, второй скончался до приезда врачей.

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