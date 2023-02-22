22 февраля, 23:55Происшествия
"Рейд 112": два автомобиля столкнулись в районе 30 километра МКАД
Водитель автомобиля Opel Astra не справился с управление и столкнулся с BMW на МКАД в районе 30 километра. Медики оказали первую помощь владельцу Opel Astra, который сильно ударился головой о руль.
Автомобиль каршеринга вылетел в кювет за остановкой на 92 километре МКАД. В результате аварии никто не пострадал.
Пожар произошел в многоквартирном жилом доме на Федеративном проспекте. Возгорание случилось в квартире пенсионеров. Бдительные соседи успели вывести супружескую пару из огня.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Рейд 112