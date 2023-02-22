"Рейд 112": два автомобиля столкнулись в районе 30 километра МКАД

Водитель автомобиля Opel Astra не справился с управление и столкнулся с BMW на МКАД в районе 30 километра. Медики оказали первую помощь владельцу Opel Astra, который сильно ударился головой о руль.

Автомобиль каршеринга вылетел в кювет за остановкой на 92 километре МКАД. В результате аварии никто не пострадал.

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме на Федеративном проспекте. Возгорание случилось в квартире пенсионеров. Бдительные соседи успели вывести супружескую пару из огня.

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