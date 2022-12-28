"Ночная смена": новый способ заработка по телефону и кавер на песню Thunder

Ведущие Иван Базанов и Дмитрий Козачинский обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости. Они расскажут, какие фильмы можно посмотреть в кино на новогодних каникулах, а также поделятся, как канадская бизнесвумен решила научить зумеров разговаривать по телефону за 500 долларов в час.

Также ведущие послушают новый кавер на песню Thunder группы Imagine Dragons. Подробности – в эфире программы "Ночная смена".