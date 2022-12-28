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Шоу-бизнес

"Ночная смена": новый способ заработка по телефону и кавер на песню Thunder

"Ночная смена": новый способ заработка по телефону и кавер на песню Thunder

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Ведущие Иван Базанов и Дмитрий Козачинский обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости. Они расскажут, какие фильмы можно посмотреть в кино на новогодних каникулах, а также поделятся, как канадская бизнесвумен решила научить зумеров разговаривать по телефону за 500 долларов в час.

Также ведущие послушают новый кавер на песню Thunder группы Imagine Dragons. Подробности – в эфире программы "Ночная смена".

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Программа: Ночная смена
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