Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

01:00

Культура

"Ночная смена": трейлер мультфильма "Человек-паук: через вселенные–2" и кротовуха

"Ночная смена": трейлер мультфильма "Человек-паук: через вселенные–2" и кротовуха

Новости часа: курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля впервые с 13 октября

"Тайны нашей эстрады": "На то нам юность дана...". Почему распался дуэт Кобзона и Кохно

"Вот это любовь": Иван и Татьяна Бортники

"Тайны кино": Светлана Дружинина, Наталья Бондарчук, Елена Цыплакова

Сериал "Королевство" покажут на большом экране

"Ночная смена": новый скандал из-за сериала "Гарри и Меган" и свадьба Джигана

Кадетский бал состоялся в Гостином дворе

Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик" от 200 рублей

The City: премьера комедии "Непослушник 2"

Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

На этот раз они рассказали про кротовуху, которая завелась в Twitter, и новый проект The Baby Superstar (малыш-суперзвезда), где художник придал звездам детские черты, при этом они остались узнаваемыми. Также ведущие обсудили трейлер мультфильма "Человек-паук: через вселенные–2". Подробности – в эфире программы "Ночная смена".

Читайте также
Программа: Ночная смена
культуракиновидеоИван БазановСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика