"Ночная смена": трейлер мультфильма "Человек-паук: через вселенные–2" и кротовуха

Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

На этот раз они рассказали про кротовуху, которая завелась в Twitter, и новый проект The Baby Superstar (малыш-суперзвезда), где художник придал звездам детские черты, при этом они остались узнаваемыми. Также ведущие обсудили трейлер мультфильма "Человек-паук: через вселенные–2". Подробности – в эфире программы "Ночная смена".