"Ночная смена": новый скандал из-за сериала "Гарри и Меган" и свадьба Джигана

Ведущие Иван Базанов и Митя Козачинский обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

На этот раз они рассказали про новый скандал из-за документального сериала "Гарри и Меган". Кроме того, ведущие обсудили рэпер Джиган и его жена решили устроить свадьбу, хотя у них уже есть четыре ребенка и 10 лет отношений.

Подробности – в эфире программы "Ночная смена".