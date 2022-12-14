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Культура

"Ночная смена": новый скандал из-за сериала "Гарри и Меган" и свадьба Джигана

"Ночная смена": новый скандал из-за сериала "Гарри и Меган" и свадьба Джигана

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Ведущие Иван Базанов и Митя Козачинский обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

На этот раз они рассказали про новый скандал из-за документального сериала "Гарри и Меган". Кроме того, ведущие обсудили рэпер Джиган и его жена решили устроить свадьбу, хотя у них уже есть четыре ребенка и 10 лет отношений.

Подробности – в эфире программы "Ночная смена".

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Программа: Ночная смена
культуракиношоу-бизнесвидеоИван БазановМитя Козачинский
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