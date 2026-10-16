"Деньги 24": эксперт предупредил о рисках хранения данных в облаке

Хранить данные на физических носителях и не полагаться только на облачные сервисы рекомендовал экономический обозреватель Константин Цыганков. По его словам, хранение информации исключительно в облаке грозит ее потерей.

Как удары беспилотников по дата-центрам "Яндекса" повлияли на российскую цифровую экономику и какие уроки из произошедшего могут извлечь граждане и бизнес? Об этом – в программе "Деньги 24".