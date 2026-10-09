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09 октября, 15:30

Общество

"Деньги 24": доходы курьеров оказались выше медианной зарплаты по Москве

"Деньги 24": доходы курьеров оказались выше медианной зарплаты по Москве

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Доходы курьеров оказались выше медианной зарплаты по Москве. Причинами стали дефицит кадров из-за оттока мигрантов в 2026 году, а также начало учебного года. Летом курьерами подрабатывают студенты и даже школьники.

Кроме того, работа курьера не из легких. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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