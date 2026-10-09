"Деньги 24": доходы курьеров оказались выше медианной зарплаты по Москве

Доходы курьеров оказались выше медианной зарплаты по Москве. Причинами стали дефицит кадров из-за оттока мигрантов в 2026 году, а также начало учебного года. Летом курьерами подрабатывают студенты и даже школьники.

Кроме того, работа курьера не из легких. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.