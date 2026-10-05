"Деньги 24": экономический обозреватель назвал приоритеты федерального бюджета

Оборона и безопасность, социальные и инвестиционные расходы останутся среди основных приоритетов федерального бюджета на 2027–2029 годы. Правительство уже внесло в парламент бюджетный пакет, в который также вошли проекты бюджетов Социального фонда РФ и других организаций.

Как распределят основные расходы федерального бюджета в 2027 году? Об этом в программе "Деньги 24" рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.