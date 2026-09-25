25 сентября, 11:30Экономика
"Деньги 24": условия "Семейной ипотеки" изменятся в России с 1 октября
С 1 октября в России изменятся условия программы "Семейная ипотека". Ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей в семье и региона проживания.
Новые правила будут действовать для договоров, заключенных после 1 октября. При этом для строительства частного дома или покупки земли под строительство ставка останется на уровне 6% годовых независимо от числа детей и региона.
Подробнее – в программе "Деньги 24".