"Деньги 24": следующее заседание ЦБ по ключевой ставке пройдет 23 октября

Следующее заседание Совета директоров Центробанка по ключевой ставке состоится 23 октября. В пятницу, 11 сентября, регулятор сохранил показатель на уровне 14% годовых, решив сделать паузу в снижении.

До этого ЦБ десять заседаний подряд понижал ключевую ставку. С апреля 2025 года она снизилась с 21 до 14% годовых. Одной из причин нынешнего решения стало ускорение инфляции сильнее ожидаемого.

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