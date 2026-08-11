"Деньги 24": россиян предупредили о проблемах с Visa и Mastercard при онлайн-покупках

Национальная система платежных карт предупредила о возможных проблемах при оплате покупок в интернете картами Visa и Mastercard. Сложности могут возникнуть после замены сертификатов безопасности на российские.

При этом карты международных платежных систем, которые ушли из России в 2022 году, продолжают работать внутри страны. Все транзакции по ним перевели в российский контур. В НСПК также отмечают, что пользователи постепенно переходят на карты "Мир".

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