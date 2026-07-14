"Деньги 24": Минтруд подготовил рекомендации по работе с сотрудниками старшего возраста

Минтруд сформировал рекомендации для работодателей по работе с сотрудниками старше 50 лет. Ведомство предложило учитывать возрастные особенности работников и помогать им плавно переходить от активной занятости к выходу на пенсию.

Среди предложений – снижение нагрузки и количества рабочих часов для линейных сотрудников. Данные меры, по мнению экспертов, могут помочь сохранить мотивацию работников и использовать их опыт в условиях дефицита кадров.

Подробнее – в программе "Деньги 24".