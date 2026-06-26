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26 июня, 12:45

Общество

"Деньги 24": число жилых комплексов с задержкой сдачи выросло почти на треть в России

"Деньги 24": число жилых комплексов с задержкой сдачи выросло почти на треть в России

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Число жилых комплексов, которые строятся с задержкой сроков сдачи, за последний год выросло почти на треть. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

По его словам, льготные программы от государства сокращаются, поток клиентов и денег уменьшается. В условиях дефицита покупателей и ресурсов возникают задержки. Доля отстающих объектов не растет, но и не падает, хотя девелоперам сняли мораторий на штрафы.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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