26 июня, 12:45Общество
"Деньги 24": число жилых комплексов с задержкой сдачи выросло почти на треть в России
Число жилых комплексов, которые строятся с задержкой сроков сдачи, за последний год выросло почти на треть. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.
По его словам, льготные программы от государства сокращаются, поток клиентов и денег уменьшается. В условиях дефицита покупателей и ресурсов возникают задержки. Доля отстающих объектов не растет, но и не падает, хотя девелоперам сняли мораторий на штрафы.
Подробнее – в программе "Деньги 24".