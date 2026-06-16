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16 июня, 13:30

Экономика

"Деньги 24": инвесторы сокращают вложения в золото четвертую неделю подряд

"Деньги 24": инвесторы сокращают вложения в золото четвертую неделю подряд

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Мировые инвесторы четвертую неделю подряд сокращают вложения в золото. С исторических пиков конца января золото подешевело почти на четверть.

Одной из главных причин снижения интереса к металлу эксперты называют слухи о возможном повышении учетной ставки Федрезерва США. Чем выше ставка, тем традиционно ниже спрос на золото.

Крупные инвестиционные дома активно играли на росте котировок золота и теперь выходят в кэш. Прибыль от актива снижается, поэтому инвесторы переключаются на другие инструменты, например, на акции SpaceX предпринимателя Илона Маска.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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