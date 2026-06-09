График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня, 22:45

Экономика

Электроника в России может подорожать на 40–50% до конца года

Электроника в России может подорожать на 40–50% до конца года

Около 5 тысяч рабочих мест создадут в Москве благодаря новым промышленным проектам

"Деньги 24": в России перенесли сроки введения техсбора на электронику

ЦБ изменил порядок расчета официального курса евро к рублю

"Деньги 24": внешний госдолг России превысил 56 млрд долларов

"Деньги 24": дефицит кадров в Москве в 2026 году составил 400 тысяч человек

"Деньги 24": российский автопром рассчитывает выйти на выпуск 2,5 млн машин в год

"Деньги 24": Россия может полностью погасить внешний госдолг в ближайшее время

"Деньги 24": столичной экономике не хватает 400–450 тысяч специалистов

"Деньги 24": Банк России изменил метод расчета курса евро к рублю

Электроника в России подорожает минимум на 40% в любой валюте, и до конца года рост цен составит 40–50%. Об этом сообщил независимый аналитик, эксперт в сфере мобильных технологий Эльдар Муртазин.

Правительство перенесло введение технологического сбора на 1 декабря, но полностью остановить рост цен не получится.

Минпромторг определил размер нового платежа: за каждый ввезенный ноутбук компания заплатит 500 рублей, за смартфон – 250 рублей, за домашний телефон с беспроводной трубкой – 100 рублей. Бизнес заложит эти издержки в стоимость товара, а сверху добавятся торговые наценки и налоги.

По прогнозам Минфина, за три года механизм принесет в бюджет более 200 миллиардов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикатехнологиивидеоЕлена ЛюбимоваНаиль Губаев

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

Зачем меняются правила авторизации на российских сайтах?

Поскольку почта имеет персональные данные, они могут утечь куда-либо за рубеж

Читать
закрыть

Как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей?

Эксперты уверены: нужно ужесточить рецептурный отпуск

Читать
закрыть

В каких парках Москвы можно заключить брак летом 2026 года?

Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар

Читать
закрыть

Зачем в еду стали добавлять личинки мух?

В итоговом продукте содержится до 60% белка

Читать
закрыть

Чем может обернуться частое употребление мороженого?

Лакомство может вызвать тяжесть в желудке и метеоризм

Ежедневное употребление мороженого увеличит нагрузку на пищеварение и поджелудочную железу

Читать
закрыть

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика