"Деньги 24": иностранные маркетплейсы хотят обязать создавать российское юридическое лицо

В России хотят ужесточить требования к иностранным маркетплейсам. Предложения включают создание российского юридического лица, ограничения доли иностранного капитала, требования по минимальному уставному капиталу и обязательное предоставление отчетности в ФТС и ФНС.

Также иностранные маркетплейсы должны будут создать службу поддержки для россиян и сформировать компенсационный фонд. Рынок интернет-торговли в России в 2025 году составил 11,08 триллиона рублей на локальном рынке и 0,44 триллиона рублей в сегменте трансграничной торговли.

