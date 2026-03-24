"Деньги 24": в МЭА заявили о масштабном энергетическом кризисе в мире

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) считают, что в мире разворачивается масштабный энергетический кризис. Представители организации отметили, что в 70-х, во время предыдущих экономических кризисов, мир терял примерно по 5 миллионов баррелей нефти, вызванных войнами в ближневосточном регионе.

В 2026 году ежедневная потеря на рынке нефти составляет 11 миллионов баррелей. Мировой экспорт сжиженного природного газа от Катара, являющегося главным производителем, на 23 марта составил 1,1 тысячи тонн, снизившись с 1 марта на 20% до минимальных значений за 6 месяцев.

В качестве рекомендаций для Европы, США и мира в целом МЭА предложило перейти на удаленную работу, снизить скорость машин на 10 километров в час, поощрять общественный транспорт и избегать авиаперелетов.

Подробнее – в программе "Деньги 24".