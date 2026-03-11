"Деньги 24": москвичи стали меньше покупать кофе с собой

Москвичи стали меньше покупать кофе с собой. Снижение трафика в кофейнях связывают с аномально холодной зимой и длинными январскими праздниками, так как в рабочие дни кофе навынос берут чаще, чем в выходные.

Тем не менее есть также более тревожная тенденция – это закрытие некоторых кофейных точек из-за снижения порога для упрощенной системы налогообложения. Переход на НДС вынудил часть участников рынка уйти с него.

