"Деньги 24": бронировать отели в России станет проще с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые правила предоставления гостиничных услуг. Ключевым изменением стала отмена комиссии за позднюю отмену брони. Также появится возможность идентификации через "Госуслуги".

Для отельеров такие изменения создают серьезные риски. В высокий сезон отмена больших групп броней может привести к убыткам. Эксперты прогнозируют возможный рост цен, где за гибкость клиентов заплатят все.

Подробнее – в программе "Деньги 24".