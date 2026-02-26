Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 13:30

Экономика

"Деньги 24": единые правила отображения цен введут на маркетплейсах в России

"Деньги 24": единые правила отображения цен введут на маркетплейсах в России

Центробанк и Минфин РФ договорились о регулировании криптовалют

Число поддельных денег в России снизилось на 20%

"Деньги 24": ставки по вкладам в РФ примерно в 2 раза превышают инфляцию

"Деньги 24": средняя доходность вкладов на 3 месяца составила 14,2% в банках РФ

Ставки по вкладам в России упали до минимальных за 2 года значений

Москвичам посоветовали закрыть неиспользуемые кредитные карты

Цифровой рубль станет доступен москвичам осенью 2026 года

"Деньги 24": цены на вторичное жилье и новостройки выросли в Москве

"Деньги 24": 60% россиян обеспокоены размером расходов на обеды и напитки в офисе

В России введут единые правила отображения цен на маркетплейсах, чтобы стоимость товаров не зависела от средств платежа, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

Сейчас при оплате картой своего банка маркетплейс часто предлагает скидку, что может быть нечестной конкуренцией. В правительстве это признали и внесут пункт в закон о платформенной экономике. Там же пропишут порядок проверки товаров через государственные информационные системы, включая маркировку и сертификаты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаЕвгений Беляков

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика