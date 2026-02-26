"Деньги 24": единые правила отображения цен введут на маркетплейсах в России

В России введут единые правила отображения цен на маркетплейсах, чтобы стоимость товаров не зависела от средств платежа, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

Сейчас при оплате картой своего банка маркетплейс часто предлагает скидку, что может быть нечестной конкуренцией. В правительстве это признали и внесут пункт в закон о платформенной экономике. Там же пропишут порядок проверки товаров через государственные информационные системы, включая маркировку и сертификаты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.