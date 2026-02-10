"Деньги 24": москвичи стали чаще заказывать готовую еду

Москвичи все меньше готовят дома, предпочитая заказывать готовую еду. Основными потребителями стали молодежь и представители среднего класса, которые не умеют или не любят готовить, а также имеют достаточно средств для регулярного питания готовой едой.

Еще один растущий сегмент – одинокие люди, которым невыгодно покупать много продуктов и готовить только для себя. Эксперты отмечают два важных вопроса: качество и пользу такой еды, а также ее стоимость. Как правило, питание готовыми блюдами обходится дороже, чем самостоятельное приготовление.

Подробнее – в программе "Деньги 24".