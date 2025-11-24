24 ноября, 17:30Политика
"Деньги 24": в ГД предложили ввести период охлаждения для продажи квартир
В Госдуму будет внесен законопроект, направленный против "бабушкиных схем" при продаже квартир.
Депутаты предложили ввести период охлаждения продолжительностью до 14 дней, в течение которого деньги покупателя будут заморожены, а продавец не сможет их получить.
Этот механизм позволит пожилым людям, которые могли стать жертвами мошенников, обратиться в соответствующие органы и отменить сделку. Насколько эти меры будут эффективны?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.